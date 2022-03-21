Meta попросила прекратить рассмотрение заявления о запрете ее деятельности

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Компания Meta Platforms попросила прекратить рассмотрение заявления Генпрокуратуры о запрете ее деятельности в РФ на том основании, что этот вопрос не относится к компетенции российских судов. Об этом сообщает ТАСС.

"Meta является иностранным юридическим лицом, не имеющим юридических представительств в РФ", – отметила представительница компании.

По ее мнению, рассматривать иск против Meta может только суд по месту регистрации – в США.

Также в Meta заявили, что им не хватило времени для ознакомления с материалами дела.

"За те несколько дней, которые прошли с момента поступления дела в суд, Meta не могла ознакомиться с более чем 500 страницами данного дела", – заявила юрист компании.

Кроме того, Meta запросила лингвистическую экспертизу тех высказываний, которые послужили основанием для обращения Генпрокуратуры России в суд.

Тверской суд Москвы 21 марта начал рассматривать иск Генпрокуратуры России о признании компании Meta Platforms экстремистской организацией. В заседании участвуют два прокурора, представители ФСБ и Роскомнадзора. Интересы Meta представляют два адвоката.

Ранее Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России. Решение о блокировке было принято из-за снятия запретов в Facebook и Instagram на призывы к насилию против российских военных.

На ситуацию отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа компании Meta в России в будущем маловероятна. По его мнению, организация заигралась с правилами и манипулированием.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

