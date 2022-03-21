Прокуратура не требует запретить мессенджер WhatsApp в России

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Прокуратура в суде просит запретить деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram, однако не требует запретить мессенджер WhatsApp на территории России.

"На основании наличия признаков экстремистской деятельности прокуратура просит запретить на территории РФ деятельность компании Meta. В отношении мессенджера WhatsApp эти требования не распространяются", – заявила прокурор в Тверском суде столицы.

Представитель прокуратуры отметила, что Facebook и Instagram имеют большое влияние на общественное мнение.

"Компания Meta сознательно разрешила язык ненависти по отношению к россиянам, чем была создана альтернативная реальность, в которой подавлялась любая пророссийская позиция и разжигалась ненависть", – подчеркнула прокурор.

В понедельник, 21 марта, суд начал рассматривать иск Генпрокуратуры России о признании компании Meta Platforms экстремистской организацией. В заседании участвуют два прокурора, представители ФСБ и Роскомнадзора. Интересы Meta представляют два адвоката.

Ранее Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России. Решение о блокировке было принято из-за снятия запретов в Facebook и Instagram на призывы к насилию против российских военных.

На ситуацию отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа компании Meta в России в будущем маловероятна. По его мнению, организация заигралась с правилами и манипулированием.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

