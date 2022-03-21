Суд отказался проводить лингвистическую экспертизу по делу о запрете Meta в России

16:05
Фото: depositphotos/Leksann
Тверской суд Москвы отказал в проведении лингвистической экспертизы по делу о запрете Meta на территории России. Об этом сообщает ТАСС.
Роскомнадзор и прокуратура выступили против проведения экспертизы. По их мнению, представленные материалы не подлежат двоякой трактовке.
Ранее в Meta временно разрешили в своих соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию против российских военных. При этом отмечалось, что запреты не распространяются на гражданское население России.
После этого Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram. Надзорное ведомство также попросило суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее на территории России. Позже Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.
В понедельник, 21 марта, суд начал рассматривать иск Генпрокуратуры о признании Meta Platforms экстремистской организацией. В ходе заседания представитель компании попросила прекратить рассмотрение заявления Генпрокуратуры о запрете ее деятельности в РФ на том основании, что этот вопрос не относится к компетенции российских судов. Однако суд не стал прекращать рассмотрение.
Прокурор сообщил об условиях ответственности за использование Facebook и Instagram
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