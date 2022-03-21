Компания Meta изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии

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Компания Меtа изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии и призывов к насилию против россиян, заявила представитель компании в Тверском суде Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

"Meta уже в настоящее время после публичного обсуждения изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан РФ", – сказала представитель компании.

Представитель Meta отметила, что пользователями Facebook и Instagram являются около двух миллиардов человек по всему миру и участие пользователей из России в этом сообществе является важным фактором общения и ведения бизнеса.

В понедельник, 21 марта, суд начал рассматривать иск Генпрокуратуры России о признании компании Meta Platforms экстремистской организацией. В заседании участвуют два прокурора, представители ФСБ и Роскомнадзора. Интересы Meta представляют два адвоката.

Ранее Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России. Решение о блокировке было принято из-за снятия запретов в Facebook и Instagram на призывы к насилию против российских военных.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

