В Instagram выявили 6,4 тыс фейков и незаконных призывов по ситуации вокруг Украины

15:20
Фото: depositphotos/prykhodov
Роскомнадзор выявил в Instagram свыше 6,4 тысячи публикаций с фейковой информацией и незаконными призывами, связанными с военной спецоперацией на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России.
"Было установлено более 4,6 тысячи фейков о действиях российских вооруженных сил на территории Украины в рамках специальной операции и более 1,8 тысячи призывов к участию в несогласованных акциях", – заявила судья Ольга Солопова.
В начале марта представитель Meta Энди Стоун сообщил, что компания временно сняла в своих соцсетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. В своем сообщении он подчеркнул, что призывы не распространяются на гражданское население России.
Позже СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело, а Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к социальной сети Instagram. Надзорное ведомство также попросило суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее на территории России.
Позже Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.
Прокурор сообщил, будут ли россиян наказывать за использование Facebook и Instagram
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