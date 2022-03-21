В Instagram выявили 6,4 тыс фейков и незаконных призывов по ситуации вокруг Украины

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Роскомнадзор выявил в Instagram свыше 6,4 тысячи публикаций с фейковой информацией и незаконными призывами, связанными с военной спецоперацией на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России.

"Было установлено более 4,6 тысячи фейков о действиях российских вооруженных сил на территории Украины в рамках специальной операции и более 1,8 тысячи призывов к участию в несогласованных акциях", – заявила судья Ольга Солопова.

В начале марта представитель Meta Энди Стоун сообщил, что компания временно сняла в своих соцсетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. В своем сообщении он подчеркнул, что призывы не распространяются на гражданское население России.

Позже СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело, а Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к социальной сети Instagram. Надзорное ведомство также попросило суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее на территории России.

Позже Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.

