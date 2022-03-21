Telegram впервые обогнал WhatsApp по популярности в России – исследование

03:05
Фото: depositphotos/prykhodov
За первые две недели марта Telegram впервые обошел по популярности WhatsApp в России. Об этом со ссылкой на исследование "МегаФона" сообщает РИА Новости.
Уточняется, что доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48 до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Аналитики отмечают, что мессенджер стал не только инструментом общения, но и одним из главных источников информационного контента.
При этом доля WhatsApp, согласно исследованию, сократилась с 48 до 32%. В настоящее время этот мессенджер занимает второе место по объему трафика. На третьем месте, по данным экспертов, – Viber. Его доля снизилась с 5 до 4%.
"Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользователь расходует на сервис 101 мегабайт трафика, пользователи WhatsApp – 26 мегабайт, Viber – 8 мегабайт", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пользователи сообщили о проблемах с доступом к веб-версии WhatsApp. Более 60% пожаловались на неполадки с подключением к серверу, 24% столкнулись с трудностями при отправке сообщений, у 11% возникли сложности с работой приложения.
Популярные мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram наиболее интересны мошенникам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: