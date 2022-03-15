Пользователи сообщили о проблемах с доступом к веб-версии WhatsApp

12:55
Фото: depositphotos/Fesenko
С доступом к веб-версии мессенджера WhatsApp возникли проблемы. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных ресурсов.
Большинство жалоб было зафиксировано в 11:00 по московскому времени. Более 60% пользователей столкнулись с трудностями при подключении к серверу. Еще 21% пожаловались на сбои в работе приложения, и 19% испытывали сложности при отправке сообщений.
Накануне пользователи сообщали о глобальном сбое в работе интернет-магазина Wildberries. 49% пользователей отмечали проблемы в работе мобильного приложения. У 40% возникали сложности с отслеживанием заказа, еще у 11% наблюдались проблемы с сайтом компании.
Утром 15 марта пользователи вновь столкнулись с данными проблемами. К 07:43 по московскому времени было зафиксировано 2 327 жалоб. Они поступали из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска.
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