Пользователи сообщают о глобальном сбое у Wildberries

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Пользователи сообщают о глобальном сбое в работе интернет-магазина Wildberries, следует из данных сайта Downdetector.ru.

Так, 49% пользователей отметили проблемы в работе мобильного приложения. У 40% возникли сложности с отслеживанием заказа, еще у 11% наблюдаются проблемы с сайтом компании.

По данным Downdetector, проблемы зафиксированы по всей России.

В пресс-службе Wildberries работают над устранением ошибок в работе сервиса.

Накануне пользователи из разных стран мира сообщали о сбое в работе мессенджера Telegram. Вечером 13 марта пользователи прислали 327 отчетов об ошибках. В 60% случаев они жаловались на трудности при попытке подключения к серверу, 21% столкнулись с проблемами при получении сообщений.