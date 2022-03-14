Пользователи сообщают о глобальном сбое у Wildberries

09:53 (обновлено 14.03.2022 13:05)
Фото: depositphotos/stasokulov
Пользователи сообщают о глобальном сбое в работе интернет-магазина Wildberries, следует из данных сайта Downdetector.ru.
Так, 49% пользователей отметили проблемы в работе мобильного приложения. У 40% возникли сложности с отслеживанием заказа, еще у 11% наблюдаются проблемы с сайтом компании.
По данным Downdetector, проблемы зафиксированы по всей России.
В пресс-службе Wildberries работают над устранением ошибок в работе сервиса.
Накануне пользователи из разных стран мира сообщали о сбое в работе мессенджера Telegram. Вечером 13 марта пользователи прислали 327 отчетов об ошибках. В 60% случаев они жаловались на трудности при попытке подключения к серверу, 21% столкнулись с проблемами при получении сообщений.
Сбой произошел в работе Wildberries
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