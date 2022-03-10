Сбой произошел в работе TikTok

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В работе социальной сети TikTok произошел сбой, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Пользователи в основном сообщают о проблемах в работе мобильного приложения и трудностях при подключении к серверу. Жалобы поступают из США, Великобритании, Франции и Нидерландов. При этом в России неполадок в работе TikTok зафиксировано не было.

Ранее пользователи видеохостинга YouTube из разных стран мира сообщали о неполадках в работе сервиса. В частности, пользователи жаловались на проблемы в работе веб-сайта, еще 14% – на некорректную работу приложения, а 13% – на сбои в видеотрансляциях.

