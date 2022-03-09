Пользователи YouTube жалуются на сбои в работе сервиса

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Пользователи видеохостинга YouTube из разных стран мира сообщают о неполадках в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

К 21:40 по московскому времени пользователи прислали 672 жалобы. В большинстве из них сообщалось о неполадках в работе веб-сайта, в 14% – о некорректной работе приложения, еще в 13% – о сбоях в видеотрансляциях.

Отчеты об ошибках поступали от пользователей из России, Великобритании, Нидерландов, Испании и других стран.

Ранее сбой произошел в работе соцсети "ВКонтакте", видеохостинга YouTube и онлайн-сервисов Google. Так, пользователи "ВКонтакте" жаловались на проблемы с сайтом и приложением соцсети, у YouTube между тем не загружался сайт, а ряд пользователей обращали внимание на некорректную работу поисковика.