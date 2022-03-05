В работе Telegram произошел сбой

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Сбой произошел в работе мессенджера Telegram, о неполадках сообщают пользователи из разных стран мира. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

К 10:42 по московскому времени пользователи прислали 927 отчетов об ошибках. В 60% случаев они жаловались на трудности при попытке подключения к серверу, 20% сообщили о некорректной работе приложения, еще 20% столкнулись с проблемами при получении сообщений.

Отмечается, что сбой затронул пользователей из США, Германии, России, Белоруссии и Украины.

Предыдущий сбой в работе Telegram произошел 3 марта. Жалобы поступали из России, Украины, Белоруссии и ряда других стран. Большинство пользователей (56%) сообщали о проблемах с подключением к серверу, еще 23% испытывали сложности в использовании приложения, а 22% не получали сообщения.