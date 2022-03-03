В работе Telegram произошел сбой

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В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

К 13:54 по московскому времени было зафиксировано 728 жалоб. Большинство пользователей (56%) сообщали о проблемах с подключением к серверу, еще 23% испытывали сложности в использовании приложения, а 22% не получали сообщения.

Жалобы поступали из России, Украины, Белоруссии и ряда других стран.

Ранее пользователи Instagram, Facebook и TikTok сообщали о сбоях в работе сервисов. По данным портала, 83% пользователей Instagram жаловались на работу приложения, 10% – профиля и 7% – веб-сайта. На неполадки жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

