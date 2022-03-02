Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе соцсети

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Пользователи соцсети Instagram в разных странах мира второй день подряд сообщают о неполадках в ее работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

К 07:59 по московскому времени было зарегистрировано 442 отчета о сбоях. Большая часть из них (83%) содержит жалобы на затруднения в работе приложения, 10% связаны с проблемами при попытках авторизации, еще 7% пользователей сообщают о некорректной работе веб-сайта.

На неполадки жалуются пользователи из России, Франции, Германии, Соединенных Штатов и некоторых других стран.

Накануне пользователи соцсетей Instagram, Facebook и TikTok сообщали о сбоях в работе сервиса. По данным портала, 83% пользователей Instagram жалуются на работу приложения, 10% – профиля и 7% – веб-сайта. На неполадки жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.