Сбой произошел в работе Tele2

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Фото: depositphotos/LDProd
Российские пользователи Tele2 жалуются на проблемы в работе сотового оператора. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
По состоянию на 7:10 поступило 113 жалоб. Большинство россиян – 91% – испытывают трудности с мобильным интернетом. Еще у 7% нет сигнала, а 2% столкнулись с проблемами с мобильным телефоном.
Большинство сообщений о сбое поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска и некоторых других городов.
Ранее сбой произошел в работе сервисов "Яндекс". 81% пользователей жаловались на неполадки в работе сайта поисковика, некоторые указывали на проблемы с авторизацией, также нестабильно работала электронная почта. В основном с проблемами столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга.
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