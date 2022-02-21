Разработчики видеоигр назвали неожиданный недостаток PlayStation 5

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Фото: depositphotos/romankosolapov
Разработчики видеоигры Horizon Forbidden West выявили неожиданный технический недостаток новой игровой приставки Sony PlayStation 5. Об этом сообщает Engadget.
По словам представителей компании Guerrilla Games, слишком высокое быстродействие консоли нового поколения приводит к тому, что загрузка уровней игры занимает всего четыре-пять секунд вместо одной минуты. Из-за этого геймеры не успевают прочитать подсказки разработчиков на загрузочном экране. Чтобы ликвидировать данную проблему, разработчики были вынуждены искусственно замедлить игру.
"Нам пришлось добавить очень простую функцию, позволяющую фиксировать экран загрузки в течение достаточного времени, чтобы вы могли прочитать хотя бы одну подсказку", – заявил игровой директор Guerrilla Games Матийс де Йонге.
Он пояснил, что отключить паузу и незамедлительно перейти к игре можно с помощью нажатия кнопки X на геймпаде. Кроме того, данную опцию можно отключить в настройках игры.
Ранее сообщалось, что компания Sony продолжит выпускать PlayStation 4 из-за сбоев в поставках новой модели PlayStation 5. По данным СМИ, производство PS4 планировали завершить в конце 2021 года, однако в 2022 году планируют выпустить около миллиона единиц консоли.
В 2021 году компания столкнулась с рядом проблем из-за COVID-19. В их числе – более медленные темпы производства PlayStation 5.
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