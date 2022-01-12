Sony продолжит выпускать PS4 из-за сбоев в поставках PS5 – СМИ

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Фото: AP Photo/Nam Y. Huh
Компания Sony продолжит выпускать PlayStation 4 из-за сбоев в поставках новой модели PlayStation 5. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Представитель Sony рассказал, что PS является одной из самых продаваемых консолей, а между поколениями всегда есть переход.
По данным СМИ, производство PS4 планировали завершить в конце 2021 года, однако в 2022 году планируют выпустить около миллиона единиц консоли.
В 2021 году компания столкнулась с рядом проблем из-за COVID-19. В их числе более медленные темпы производства PlayStation 5.
Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать россиянам письма под видом сети магазинов "М.Видео" с предложением купить PlayStation 5. В компании рассказали, что PS5 можно приобрести только лично в магазинах электроники. При этом покупателю нужно будет пройти идентификацию и назвать персональный промокод.
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