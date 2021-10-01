На PlayStation появилась первая 8K-игра

16:05
Фото: store.playstation.com
В библиотеке игровой консоли Sony PlayStation появилась первая игра, которую можно запустить в разрешении 8К. Об этом сообщило издание Techradar.
Нетипичное разрешение 7680х4320 пикселей поддерживает головоломка The Touryst от студии Shin'en Multimedia. Она также запускается в 60 кадрах в секунду. Изначально игра была эксклюзивом платформы Nintendo Switch.
Актуальная модель консолей Sony – PlayStation 5 – поддерживает вывод изображения в 8К по порту HDMI 2.1. Несмотря на наличие такой возможности, пока функция ограничена на программном уровне.
По словам экспертов, 8К-контент будет хорошо выглядеть даже на мониторах и телевизорах, ограниченных разрешением в 4К.
Ранее в сентябре компания Sony анонсировала ремейк культовой игры Star Wars: Knights of the Old Republic. Новая версия будет представлена только на персональных компьютерах и консолях PlayStation 5.
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