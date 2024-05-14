Психолог Романив: кусание губ и обгрызание ногтей вредят молодости и красоте

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Использование телефона перед сном, а также неправильная поза при работе за компьютером могут навредить молодости и красоте. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на психолога Ольгу Романив.

По словам эксперта, нельзя сидеть за компьютером в позе "креветки". В таком положении шея испытывает нагрузку в четыре раза больше нормы. Впоследствии человек может испытывать боли разного характера, в том числе и мигрени, уточнила эксперт. Также неправильная поза гарантирует появление второго подбородка и возникновение брылей, подчеркнула Романив.

Психолог заявила, что использование телефона в позднее время суток вызывает бессонницу, а также отрицательно влияет на работу иммунной и эндокринной систем.

Романив также порекомендовала не трогать лицо руками в течение дня. Постоянные прикосновения к нежной зоне могут привести к воспалениям, сыпи и прыщам. Также не стоит подпирать лицо руками – это провоцирует возникновение преждевременных морщин, отметила психолог.

Кроме того, эксперт заявила, что нельзя расчесывать волосы сразу после мытья. По ее словам, мокрые локоны легко повреждаются и механическое воздействие расческой может им навредить. Отсюда возникают ломкость и сухость волос. После мытья можно промокнуть локоны полотенцем и разделить их пальцами, чтобы не запутались, рекомендовала эксперт.

Романив предупредила, что не стоит жевать жвачку более пяти минут, чтобы не обзавестись морщинками в уголках рта. Также нельзя активно тереть глаза, так как эта привычка провоцирует нависание века и появление морщин в этой области. Вместо этого психолог посоветовала промокнуть глаза чистой салфеткой, избегая активного натирания.

По мнению эксперта, кусание губ тоже может навредить красоте. Подобная привычка вызывает повреждение кожи и в отдельных случаях провоцирует фиброзные образования. Романив напомнила о необходимости снятия макияжа перед сном. В противном случае есть риск спровоцировать возникновение различных воспалений и черных точек.

Также вредным является обгрызание ногтей, так как в ранку может проникнуть инфекция. Кроме того, под ногтями много бактерий, которые попадают прямиком в ЖКТ вместе со слюной, заключила психолог.

Ранее врач-косметолог Екатерина Черныш назвала ошибки, которые люди допускают при борьбе с черными точками. Среди них – неправильное очищение кожи лица и использование неподходящих средств по уходу.