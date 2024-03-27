Дерматолог рассказала, какие продукты поддерживают красоту кожи

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Полезные жиры, микроэлементы и комплекс витаминов, которые содержатся в некоторых продуктах, помогают коже сохранять эластичность и защищают от ультрафиолетового излучения. Об этом сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача-косметолога и дерматолога Оксану Меркулову.

Как она утверждает, правильные жиры присутствуют в маслах растительного и животного происхождения, например в сливочном (с 82,5% жирности). Также позволяет защищать кожу от вредных факторов окружающей среды омега-3-6-9, которая обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием, уточнила эксперт.

Кроме того, специалист посоветовала включить в рацион необжаренные орехи, так как в них много микроэлементов и витаминов А, Е, С и D. Более того, в этом продукте содержится железо, благотворно воздействующее на состояние кожи, волос и ногтей.

При этом для упругости кожного покрова Меркулова порекомендовала употреблять богатые коллагеном костный бульон и холодец. Вместе с этим, как она утверждает, можно включить в рацион говяжью печень и язык, а также куриные сердечки.

"В такой пище много полезных аминокислот и железа", – объяснила она.

Ранее врач-терапевт и гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко сообщил, что сохранить молодость кожи помогут морковь, цитрусовые и перец. Они содержат витамины А и С, которые способны поддерживать коллаген в норме и подтягивает кожу, а также бороться с обвисаниями. Эксперт также посоветовал употреблять фрукты и овощи с наличием витамина С.

