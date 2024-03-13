Врач назвал витамины для борьбы с обвисанием и старением кожи

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Сохранить молодость кожи помогут морковь, цитрусовые и перец. Они содержат витамины А и С, которые способны поддерживать коллаген в норме, сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача-терапевта и гастроэнтеролога Дмитрия Карпенко.

Как он отметил, витамин А задействуется в синтезе ферментов, которые препятствуют разрушению коллагена. Именно он подтягивает кожу и борется с обвисаниями, объяснил специалист.

"Витамин А относится к жирорастворимой группе, то есть хорошо усваивается с жирами. Поэтому часто в тертую морковку добавляют растительное масло, например оливковое, или сметану", – подчеркнул врач.

Карпенко также посоветовал употреблять фрукты и овощи с наличием витамина С. Он является антиоксидантом и вырабатывает коллаген. По словам эксперта, данный витамин можно найти в мандаринах, лимонах, желтом, красном и зеленом болгарских перцах.

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