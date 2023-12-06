Дерматолог назвала продукты, которые возвращают молодость кожи

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Увлажняющие маски, крема с пептидами, продукты с ретинолом (витамином А) и витамином C помогают сохранить молодость и упругость кожи. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на дерматолога-косметолога Мадину Байрамукову.

Так, по ее словам, увлажняющие маски помогают бороться с сухостью и потерей упругости кожи, поскольку в них присутствуют такие компоненты, как гиалуроновая кислота и алоэ вера, восстанавливающие водный баланс и увлажняющие кожу.

Кроме того, крема с пептидами позволяют сохранять упругость и структуру кожи, запуская процесс синтеза коллагена, сокращая морщины и предотвращая появление новых.

Также продукты с ретинолом (витамином А) являются мощными антиоксидантами, способствующими обновлению кожи и стимуляции накопления коллагена. Благодаря этому текстура кожи улучшается, морщины уменьшаются, но с такими средствами необходимо быть осторожными, так как при многократном нанесении они могут нанести вред.

При этом продукты с витамином C (L-аскорбиновая кислота) помогают бороться с морщинами, выравнивать тонус кожи и убирать пигментные пятна.

В свою очередь, врач-косметолог и дерматовенеролог Софико Дараселия сообщила "Газете.ру", что кожа может начать стареть из-за неправильного образа жизни, чрезмерного воздействия солнечных лучей и стрессов.

Так, специалист напомнила о необходимости соблюдать норму сна, поскольку это сказывается на гормональном статусе, выработке коллагена и состоянии кожи. По ее словам, если человек испытывает дефицит сна, тогда кожа будет стареть быстрее.

"Алкоголь также усиливает отечность на лице, способствует повреждению сосудов на лице, особенно в области щек, и в целом ускоряет старение. Особенно в больших количествах и если употреблять его регулярно", – предупредила эксперт.

Также кожа начинает быстрее стареть при неправильном питании и малоподвижном образе жизни, добавила Дараселия.

Кроме того, состояние кожи будет ухудшаться в случае долгого нахождения под солнечными лучами. Из-за этого, как она утверждает, волокна коллагена начинают разрушаться, а также появляется пигментация. В связи с этим врач посоветовала при выходе на улицу в солнечную погоду использовать солнцезащитные кремы.

Если человек часто пребывает в стрессовом состоянии, то это тоже негативно повлияет на гормональный фон, обмен веществ и, как следствие, на состояние тканей, отметила специалист.

"Это и связочный аппарат, и жировые пакеты на лице, и волокна коллагена, и мимическая активность. Поэтому профилактика стрессов является важным аспектом в сохранении молодости", – заключила косметолог.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что конфеты, в составе которых есть заменитель масла какао, ускоряют старение организма. По его словам, некоторые производители могут изготавливать сладости из некачественных продуктов, что негативно сказывается на здоровье человека.



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