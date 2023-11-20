Врач рассказал, какие конфеты ускоряют старение

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Конфеты, в составе которых есть заменитель масла какао, ускоряют старение организма. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, некоторые производители могут изготавливать сладости из некачественных продуктов, что негативно сказывается на здоровье человека.

"В конфетах может содержаться заменитель масла какао. Это смесь, которая состоит из большого количества пальмового масла, трансжиров. В сочетании с сахаром она наносит большой вред", – предупредил специалист.





Михаил Гинзбург врач-диетолог Употребление конфет с заменителем масла какао ускоряет старение. Раньше наступают возрастные болезни, тот же самый атеросклероз.

Ранее были названы сладости, которые считаются наиболее безвредными для организма. К ним относятся ягоды, фрукты, сухофрукты, а также натуральные мармелад и пастила без сахара. Последний присутствует во многих сладостях из магазина. Отмечается, что он наносит организму вред, в частности повышает в крови уровень инсулина.

