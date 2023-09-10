Диетолог рекомендовала отказаться от сахара при синдроме хронической усталости

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Синдром хронической усталости может указывать на развитие патологических состояний, таких как анемия, нарушения работы щитовидной железы, депрессия, инфекционные и онкологические заболевания. Об этом сообщает RT со ссылкой на врача Екатерину Демьяновскую.

Врач отметила, что синдром хронической усталости нередко появляется после перенесенного инфекционного заболевания, чаще всего вирусного. По словам Демьяновской, в основе терапии синдрома лежит коррекция образа жизни. Одним из ключевых аспектов, является полноценный сон, добавила эксперт.

По словам врача, не менее важную роль в поддержании энергии играет питание. Демьяновская отметила, что фрукты и овощи дадут заряд бодрости за счет содержания большого количества витаминов и минералов. Помимо этого, от усталости спасут нежирное мясо, рыба, яйца и молочные продукты. В свою очередь, крупы медленной варки обеспечат длительное насыщение.

"При синдроме хронической усталости особенно важно избегать избытка добавленного сахара в рационе: после резкого прилива энергии от конфеты или кусочка торта наступает спад и человек может чувствовать себя истощенным", – отметила врач.

Ранее нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о продуктах, отнимающих энергию. Среди них – любые тяжелые продукты, блюда на основе жиров или жирное мясо. Чтобы их усвоить, кровоток максимально централизуется вокруг желудка. Все силы организма направляются на переваривание этой пищи.



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