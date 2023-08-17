Врач рассказал, способствует ли употребление кофе похудению

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Употребление кофе не поможет избавиться от лишнего веса. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, кофе вызывает учащенное сердцебиение и улучшает перистальтику кишечника. Но эффект настолько незначительный, что не поможет сбросить лишний вес. "Поэтому пить кофе с целью похудеть абсолютно бесполезно", – подчеркнул диетолог.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Тот, кто правильно питается и пьет кофе, будет худеть так же, как человек с теми же параметрами, ведущий здоровый образ жизни и поддерживающий физические нагрузки, но не употребляющий этот напиток.

Эксперт добавил, что после употребления кофе цифры на весах могут совсем немного уменьшиться. Но это не говорит о том, что напиток помогает похудеть, обратил внимание Арзамасцев.

"Кофе просто выводит у человека воду. Так что мы не говорим о том, что этот продукт стимулирует жиросжигание", – заключил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, может ли употребление кофе негативно сказаться на состоянии печени. По словам врача-гастроэнтеролога Натальи Марченко, это заблуждение, которое медики уже опровергли. Без опасений для здоровья ежедневно допускается выпивать до четырех чашек бодрящего напитка, уточнила она.

