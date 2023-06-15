Диетолог назвала самый полезный вид кофе

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Ферментированный кофе считается самым полезным для здоровья. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Самым лучшим, обогащенным считается кофе, зерна которого прошли через пищеварительную систему животного. Плоды кофе съедают слоны, обезьяны, мусанги (малайская пальмовая куница. – Прим. ред.), и потом эти зернышки выходят естественным путем. Их тщательно очищают и подвергают обработке", – объяснила эксперт.

По сравнению с обычным кофе такой продукт содержит гораздо больше различных полезных микроэлементов и аминокислот.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук В этих зернах также присутствует флора. Она насыщает микробиоту кишечника и может быть полезна при дисбактериозе и даже улучшает синтез нейропептидов.

"У нас, как ни странно, многие нейропептиды, такие как серотонин, мелатонин, синтезируются в кишечнике, поэтому его еще называют вторым мозгом. Выпивая такой ферментированный кофе, человек испытывает состояние особой эйфории, которая не вызывается только воздействием кофеина, а объясняется именно синтезом нейромедиаторов, флорой, которая присутствует в этом напитке", – заключила Мухина.

Ранее было названо допустимое количество кофе, которое можно выпивать за день без вреда для организма. Если человек здоровый, то рекомендуется не превышать дозу в четыре чашки. При этом некоторым категориям людей этот напиток вообще стоит исключить из своего рациона. В частности, речь идет о тех, кто страдает от гипертонии, заболеваний желудочно-кишечного тракта и нервных недугов.

