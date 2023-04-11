Врач объяснил, можно ли пить кофе после обеда

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Кофе не рекомендуется пить после двух часов дня. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.





Михаил Гинзбург врач-диетолог Кофе лучше не пить после двух часов дня. Потому что он содержит кофеин, который возбуждает центральную нервную систему и снижает даже не потребность, а способность человека уснуть.

Лучше всего употреблять кофе в утренние часы. Тогда напиток зарядит энергией и поможет настроиться на работу, отметил диетолог.

"Если желудочно-кишечный тракт здоровый, то можно и на голодный желудок. Но если есть какие-то заболевания, лучше прислушаться к своему организму. Например, при обострении язвы любой кофе вреден: хоть до еды, хоть после еды может возникнуть боль. Но если язва заживает или находится в неострой стадии, то после еды вполне себе можно пить кофе", – пояснил Гинзбург.

Ранее врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко опровергла миф о том, что кофе вреден для печени. По словам эксперта, в день без рисков для здоровья можно употреблять до четырех чашек этого напитка. Более того, он способен препятствовать развитию онкологии, добавила гастроэнтеролог.



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