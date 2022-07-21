Диетолог рассказала, какой кофе опасно пить

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала не злоупотреблять кофе с большим количеством молока и сахара.
"Латте, который сейчас очень популярен, – не очень хороший вариант. Там много молока, много сахара. Это, конечно, очень высокая калорийность и тяжело для усвоения", – говорит диетолог.
При этом в целом кофе с молоком – хороший напиток, говорит Соломатина. Поэтому отказываться от него не стоит. Просто молоко нужно добавлять в небольшом количестве.
"Кофе – кислый продукт, а молоко – защелачивающий, поэтому в небольшом количестве добавить молоко допустимо, чтобы напиток смягчить. Другое дело, что не нужно пить кофе с молоком, как делают многие: полчашки кофе и полчашки молока. Потому что будут связываться многие полезные вещества", – поясняет эксперт.
Диетолог подчеркнула, что если человек хорошо переносит содержащиеся в кофе органические кислоты, то пить его можно и без молока.
При выборе зернового кофе специалист рекомендует обязательно смотреть на степень обжарки. "Кофе должен быть не сверхкрепкий, то есть средней обжарки. Просто некачественный кофе сильно пережаривают. А так как в кофе есть масла, то они окисляются. И тогда это становится вредным напитком", – сказала диетолог.
"Можно брать хороший, качественный растворимый кофе, чтобы в его составе не было неизвестно чего. Обычно, если туда кладут цикорий или ячмень, это еще нормально. А вот когда всевозможные красители или ароматизаторы – тогда вообще мы не можем отвечать, что туда положили, как это воздействует на наш организм", – говорит она.
Эксперт отмечает, что сам по себе кофе содержит большое количество антиоксидантов. Он укрепляет сердечно-сосудистую систему, омолаживает и хорошо влияет на печень. Кроме того, он ускорят обменные процессы и обладает мочегонным эффектом.
В среднем в день можно употреблять не более четырех чашек. Но врач подчеркивает, что норма у каждого может быть своя и зависит она от индивидуальных особенностей организма. "Кому-то и одной достаточно для того, чтобы целый день скакать и не спать. Это зависит от возбудимости нервной системы. А кто-то и перед сном огромную чашку выпьет и благополучно заснет", – пояснила Соломатина.
Тем не менее, несмотря на наличие полезных свойств, употреблять этот напиток можно не всем. Нельзя пить кофе в состоянии повышенного нервного возбуждения и при высоком артериальном давлении, отмечает эксперт.
Кроме того, эксперт не рекомендует пить кофе в жаркую погоду, поскольку это может привести к сердечному приступу, тахикардии или инсульту.
Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова посоветовала не сочетать кофе с алкоголем и шоколадом. По ее словам, употребление этих продуктов вместе с кофе способствует расслаблению нижнего пищеводного сфинктера. В результате у людей может возникнуть чувство изжоги, жжения и заброс желудочного содержимого в пищевод.
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