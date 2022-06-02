Эксперт рассказал, чем робуста отличается от арабики

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Робуста отличается от арабики более горьким вкусом с травянистыми нотками, рассказал Москве 24 эксперт в области кофе, консультант по открытию кофеен Константин Полунин.

"Самое большое отличие во вкусе арабики от робусты заключается в том, что робуста содержит больше кофеина, а кофеин – достаточно горькое вещество. Соответственно, робуста имеет более горький вкус, в отличие от арабики", – отметил он.

Кроме того, робуста содержит меньше сахаров, что также делает ее менее сладкой. Эксперт отметил, что данный вид кофе обладает менее разнообразным вкусовым букетом. Он более пресный, с травянистыми нотками.

По словам Полунина, среднестатистический потребитель кофе сможет отличить арабику от робусты в чистом виде, однако в напитках с молоком и сахаром значительной разницы во вкусе для него не будет.

Ранее СМИ сообщили, что в ближайшее время на российском рынке сократятся поставки арабики. При этом произойдет наращивание поставок робусты.

В марте итальянская компания по производству кофе и кофемашин Lavazza приняла решение приостановить всю деятельность на территории России.

В Lavazza отметили, что прошлый год был неспокойным для сырьевых товаров. Так, сильно цены выросли на кофе, что связано с проблемами в глобальной цепочке поставок и ущербом, вызванным погодными условиями из-за изменения климата.

