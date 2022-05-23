Врач назвала идеальное время для завтрака

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала завтракать через полчаса-час после пробуждения.

"Завтрак должен быть обязательно, потому что именно утром у большинства людей запускаются обменные процессы. И дальше этот завтрак будет влиять на обменные процессы в течение всего дня", – предупредила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Желательно, чтобы завтрак был не сразу после пробуждения, а как правило от 30 минут до часа после того. В среднем через 40 минут.

Тем не менее, если человек проснулся с сильным чувством голода и очень хочет есть, можно не выжидать положенное время и сразу позавтракать. Ничего страшного в этом не будет, говорит эксперт.

Соломатина советует есть на завтрак цельнозерновые каши: овсянку, гречку или перловку и белковую пищу. "В идеале хорошо, чтобы были сложные углеводы и белок. Скажем, каша и творог или кусок нежирного сыра. Но можно и чередовать. Допустим, сегодня углеводный завтрак, какая-то каша, на следующий день чисто белковый – омлет с овощами", – объясняет диетолог.

Тем, кто не любит есть каши или не насыщается ими, можно заменить их на бутерброд. Он обязательно должен быть из цельнозернового или ржаного хлеба с кусочком курицы или рыбы, советует эксперт. В бутерброд также следует добавить овощи, например сладкий перец и салат.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты не стоит употреблять на голодный желудок. В частности, речь идет о кофе. Если пить его натощак, то он способен уменьшить всасываемость полезных веществ в организме. Сюда же относятся свежие овощи, фрукты и бекон. Эти продукты требуют секреторной активности ЖКТ, однако с утра она еще недостаточная.

