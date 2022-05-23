Врач назвала идеальное время для завтрака

Фото: ТАСС/Robert Anthony
Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала завтракать через полчаса-час после пробуждения.
"Завтрак должен быть обязательно, потому что именно утром у большинства людей запускаются обменные процессы. И дальше этот завтрак будет влиять на обменные процессы в течение всего дня", – предупредила эксперт.
Тем не менее, если человек проснулся с сильным чувством голода и очень хочет есть, можно не выжидать положенное время и сразу позавтракать. Ничего страшного в этом не будет, говорит эксперт.
Соломатина советует есть на завтрак цельнозерновые каши: овсянку, гречку или перловку и белковую пищу. "В идеале хорошо, чтобы были сложные углеводы и белок. Скажем, каша и творог или кусок нежирного сыра. Но можно и чередовать. Допустим, сегодня углеводный завтрак, какая-то каша, на следующий день чисто белковый – омлет с овощами", – объясняет диетолог.
Тем, кто не любит есть каши или не насыщается ими, можно заменить их на бутерброд. Он обязательно должен быть из цельнозернового или ржаного хлеба с кусочком курицы или рыбы, советует эксперт. В бутерброд также следует добавить овощи, например сладкий перец и салат.
Ранее россиянам рассказали, какие продукты не стоит употреблять на голодный желудок. В частности, речь идет о кофе. Если пить его натощак, то он способен уменьшить всасываемость полезных веществ в организме. Сюда же относятся свежие овощи, фрукты и бекон. Эти продукты требуют секреторной активности ЖКТ, однако с утра она еще недостаточная.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: