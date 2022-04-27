Диетолог предупредила об опасности чрезмерного потребления овсянки

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что чрезмерное потребление овсянки может привести к выведению полезных веществ из организма.
Важно употреблять правильно приготовленную овсянку, которая должна какое-то время повариться, а не растворимую кашу, отмечает специалист. "Правильная овсянка не повышает уровень глюкозы в крови. Соответственно, она не разрушает сосуды и не приводит к набору лишнего веса", – отмечает врач.
Однако даже умеренное потребление овсянки может быть полезно не всем, отмечает специалист. Дело в том, что в этой каше содержится клетчатка.
"У людей с заболеваниями ЖКТ, того же панкреатита, особенно в стадии обострения, при воспалении кишечника, заболевании слизистой эта клетчатка может оказывать раздражающее действие и вызывать разные неприятные ощущения, метеоризм, колики", – предупредила Соломатина.
Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что не советует ежедневное употребление гречки. По ее словам, это будет ограниченное пищевое поведение. Специалист подчеркнула, что человеку требуется разнообразное питание для того, чтобы получать с едой как можно больше питательных веществ.
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