Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

08:30

Диетолог предупредила об опасности чрезмерного потребления овсянки

обществоедаэксклюзив

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что чрезмерное потребление овсянки может привести к выведению полезных веществ из организма.

Фитиновая кислота, которая содержится в овсянке, очень хорошо выводит все полезные вещества, тот же кальций, калий, магний, цинк, железо – все, что в овсянке содержится. Она может выводить как элементы, содержащиеся в самой овсянке, так и микроэлементы из тех продуктов, которые мы с ней едим. Поэтому ее надо есть раза три в неделю, а не каждый день.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Важно употреблять правильно приготовленную овсянку, которая должна какое-то время повариться, а не растворимую кашу, отмечает специалист. "Правильная овсянка не повышает уровень глюкозы в крови. Соответственно, она не разрушает сосуды и не приводит к набору лишнего веса", – отмечает врач.

Однако даже умеренное потребление овсянки может быть полезно не всем, отмечает специалист. Дело в том, что в этой каше содержится клетчатка.

"У людей с заболеваниями ЖКТ, того же панкреатита, особенно в стадии обострения, при воспалении кишечника, заболевании слизистой эта клетчатка может оказывать раздражающее действие и вызывать разные неприятные ощущения, метеоризм, колики", – предупредила Соломатина.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что не советует ежедневное употребление гречки. По ее словам, это будет ограниченное пищевое поведение. Специалист подчеркнула, что человеку требуется разнообразное питание для того, чтобы получать с едой как можно больше питательных веществ.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать