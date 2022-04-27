Диетолог предупредила об опасности чрезмерного потребления овсянки

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что чрезмерное потребление овсянки может привести к выведению полезных веществ из организма.





Елена Соломатина врач-диетолог Фитиновая кислота, которая содержится в овсянке, очень хорошо выводит все полезные вещества, тот же кальций, калий, магний, цинк, железо – все, что в овсянке содержится. Она может выводить как элементы, содержащиеся в самой овсянке, так и микроэлементы из тех продуктов, которые мы с ней едим. Поэтому ее надо есть раза три в неделю, а не каждый день.

Важно употреблять правильно приготовленную овсянку, которая должна какое-то время повариться, а не растворимую кашу, отмечает специалист. "Правильная овсянка не повышает уровень глюкозы в крови. Соответственно, она не разрушает сосуды и не приводит к набору лишнего веса", – отмечает врач.

Однако даже умеренное потребление овсянки может быть полезно не всем, отмечает специалист. Дело в том, что в этой каше содержится клетчатка.

"У людей с заболеваниями ЖКТ, того же панкреатита, особенно в стадии обострения, при воспалении кишечника, заболевании слизистой эта клетчатка может оказывать раздражающее действие и вызывать разные неприятные ощущения, метеоризм, колики", – предупредила Соломатина.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что не советует ежедневное употребление гречки. По ее словам, это будет ограниченное пищевое поведение. Специалист подчеркнула, что человеку требуется разнообразное питание для того, чтобы получать с едой как можно больше питательных веществ.

