Эксперт посоветовала не хранить крупы на верхних полках шкафов

Фото: depositphotos/mikolajn

Специалист по питанию Елена Доронкина посоветовала не хранить крупы на верхних полках шкафов, сообщает "Газета.ру".

"Верхние кухонные полки менее подходят для хранения круп, так как температура там будет выше, чем внизу, поэтому чем ниже к полу вы храните крупы, тем дольше они пролежат", – пояснила эксперт.

Также Доронкина рекомендовала для хранения муки и круп выбирать жестяные коробки или ящики. Она объяснила, что не следует держать эти продукты в полиэтиленовых пакетах, так как в них они быстрее портятся.

Тем, кто любит держать бакалею в холщовых мешочках, Доронкина посоветовала иногда их проветривать, чтобы немного "оживить" продукт.

Ранее дерматолог и директор сети косметологических клиник доктор Росс Перри рассказал, как правильно хранить средства по уходу за кожей. В охлажденное место, как уточнил специалист, следует поместить продукты с гелевой структурой и на водной основе. Кроме того, в холодильник рекомендуется убрать солнцезащитный крем. От перегрева его активные ингредиенты могут стать менее эффективными.

