Дерматолог объяснил, как правильно хранить кремы и тонеры

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Дерматолог и директор сети косметологических клиник доктор Росс Перри рассказал, как правильно хранить средства по уходу за кожей. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Если продукты для кожи не содержат консервантов, то их хранение в холодильнике может предотвратить размножение бактерий", – заявил эксперт.

По словам Перри, бактерии могут провоцировать раздражение, бактериальные инфекции и глазные инфекции.

В охлажденное место следует поместить продукты с гелевой структурой и на водной основе. К ним относятся гели для глаз, спреи для лица, тонеры, увлажняющие кремы и маски с гелевой текстурой.

Кроме того, в холодильник рекомендуется убрать солнцезащитный крем. От перегрева его активные ингредиенты могут стать менее эффективными. Важно отмечать и срок действия средства: он должен составлять не более двух лет.

Дерматолог, косметолог сервиса "Доктор рядом" Виктория Грибель ранее рассказала, как ухаживать за кожей в зимнее время года. В частности, следует применять более мягкие средства для очищения, а также пользоваться кремом с SPF-защитой для открытых участков кожи.