Косметолог дала советы по уходу за кожей в зимнее время

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Повышенная сухость воздуха и мороз нарушают уровень увлажнения кожи, рассказала "Газете.ру" дерматолог, косметолог сервиса "Доктор рядом" Виктория Грибель.
"Именно во время холодов и морозов кожа стареет быстрее. В холодное время года клетки медленнее отшелушиваются, делая текстуру неоднородной. Следствием является задержка на коже себума – кожного сала, нарушение липидной мантии и воспаление", – объяснила специалист.
Для избежания раздражения на коже эксперт посоветовала изменить средства глубокого очищения на более мягкие, например, вместо скраба использовать гоммаж. Для осветления и укрепления кожи Грибель рекомендовала использовать сыворотки и крема с витамином С.
"Даже зимой не стоит забывать наносить крем с SPF-защитой на открытые участки кожи. Особое внимание уделите коже губ, чтобы защитить и восполнить уровень гидратации, необходимо наносить бальзам для губ днем и перед сном", – добавила косметолог.
Грибель призвала отказаться от вазелина и парафина в составе кремов и отдать предпочтение маслу ши, авокадо и витамину Е. Важно употреблять продукты, богатые правильными жирами, среди них – орехи, семечки, рыба, масла, а также воду и не забывать про физическую активность.
Ранее врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, как защитить руки от холода в зимний период. По ее совам, одним из ключевых способов является ношение перчаток.
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