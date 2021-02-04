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Терапевт рассказал, как москвичам подготовиться к аномальным морозам

Сон, еда и варежки: терапевт рассказал, как подготовить организм к аномальным морозам
общество погода эксклюзив

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 рассказала, как жителям столицы подготовить свой организм к аномальному похолоданию в феврале.

Москвичей предупредили о сильных морозах, которые ожидаются в столице на следующей неделе. В ночные часы температура воздуха опустится до минус 30 градусов, днем – до минус 21. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, таких морозов в столице не было уже 10 лет.

"К сильным морозам нужно готовиться, просто приводя организм в максимально здоровое состояние. Для этого сразу можно посоветовать наладить режим сна и отдыха. Человек в бодром состоянии, отдохнувший, гораздо лучше себя чувствует, у него иммунитет выше", – заявила терапевт.

Она также посоветовала быть начеку людям с хроническими заболеваниями. Во время погодных аномалий за состоянием здоровья нужно следить еще более тщательно, отмечает Чернышова.

Если есть хронические заболевания, которые требуют коррекции, категорически не стоит в аномальные морозы пренебрегать лечением. А еще лучше заранее получить рекомендации от врача. Необходимо к этому периоду привести свои хронические заболевания в более-менее спящее состояние.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Кроме того, при выходе на улицу в морозы стоит очень тщательно продумать одежду. Она должна состоять из нескольких слоев, обязательно присутствие хлопчатобумажного и шерстяного, отмечает терапевт.

Также не стоит забывать про теплые перчатки, шапку, шарф и, конечно, зимнюю обувь. "Убедитесь, что на подошве нет трещин, а также что зимние ботинки подходят по размеру. Обувь, которая мала, может привести даже к обморожению стопы", – напомнила Чернышова.

Наконец терапевт рекомендовала обратить внимание на питание в морозную погоду. По ее словам, голодный человек замерзнет значительно быстрее сытого.

"Не зря пищу называют топливом. Лучше хорошо заправиться перед выходом. И лучше, чтобы еда была согревающей и плотной. Это, например, борщ или какое-то другое мясное блюдо – то, что заполнит желудок и даст энергию для выработки тепла, которое быстро расходуется на морозе", – заключила специалист.

Ранее пульмонолог и терапевт, доктор медицинских наук, профессор РНИМУ имени Пирогова Александр Карабиненко объяснил, когда можно лечить легкие паром. По словам специалиста, он может быть полезен людям, у которых есть проблемы с органами дыхания, в том числе из-за COVID-19 и других вирусных инфекций. Однако такую процедуру нельзя проводить в случае, если температура тела выше 37,5 градуса.

Также терапевт Арина Жегалина рассказала, признаком каких заболеваний может быть неприятный запах изо рта. В 90% случаев галитоз появляется при стоматологических заболеваниях и заболеваниях ЛОР-органов, когда создаются определенные условия для того, чтобы микрофлора ротовой полости изменилась, отмечает врач.

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