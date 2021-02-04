Треть месячной нормы осадков может выпасть в столице в четверг вечером

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице и Московской области во второй половине дня начнется снегопад, сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Вечером Москву ожидает прохождение холодного арктического фронта, прогнозируются интенсивные заряды снега, метель, причем пик ненастья придется на период с 18:00 до 21:00", – приводит слова специалиста Агентство "Москва".

Тишковец отметил, что видимость на дорогах ухудшится до 800 метров, также возможны проблемы с авиасообщением.

"Выпадет до 10 миллиметров осадков, что составляет почти треть месячной нормы", – сказал он.

Синоптик добавил, вечером в Москве и Подмосковье похолодает до минус 5–10 градусов.

Ранее Тишковец рассказал, что в конце текущей недели жителей столицы ждет "арктическое вторжение". В пятницу похолодает до минус 9–14, в субботу ночью ожидается до минус 15–20 градусов, в дневные часы – до минус 12–17 градусов, местами пройдет небольшой снег.

По его словам, похолодание придет и в это воскресенье. В этот день в городе ожидается до минус 17–22 градусов мороза ночью, днем – до минус 13–18 градусов.