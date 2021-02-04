Москвичей предупредили о сильных морозах, каких не было 10 лет

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В столице на следующей неделе ожидаются сильные морозы, которых в городе не было 10 лет, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, в ночные часы следующей недели температура воздуха опустится до минус 30 градусов, днем – до минус 21.
"В понедельник и вторник выйдет скандинавский циклон, северная тяга ветров сохранится, плюс включается радиационное выхолаживание. Поэтому в понедельник ночью – минус 21–26, по области – до минус 29. Днем – минус 15–20 градусов", – сказал Тишковец.
Специалист отметил, что во вторник температура достигнет глубочайшего дна, морозы окрепнут до минус 20–30 в ночные часы, днем ожидается до минус 16–21.
"Это аномальный холод, с температурным фоном на 15–20 ниже климатической нормы февраля. Таких морозов у нас не было в Москве почти 10 лет", – отметил синоптик.
Также он рассказал, что в конце текущей недели жителей столицы ждет "арктическое вторжение". В пятницу похолодает до минус 9–14, в субботу ночью ожидается до минус 15–20 градусов, в дневные часы – до минус 12–17 градусов, местами пройдет небольшой снег.
Тишковец добавил, что похолодание придет и в это воскресенье. В этот день в городе ожидается до минус 17–22 градусов мороза ночью, днем – до минус 13–18 градусов.
В четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода и до 7 градусов мороза. По прогнозам синоптиков, максимальная температура воздуха в столице составит от 0 до минус 2 градусов в дневное время, в вечернее время – до 5–7 градусов мороза.
Ранее сообщалось, что городские службы ведут очистку столичных дорог из-за снегопада и проводят противогололедную обработку.
Столичный Депранс предупредил водителей о гололеде на дорогах, в связи с чем автомобилистам рекомендовали быть особенно внимательными во время поездок за рулем.
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