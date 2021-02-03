Столичных водителей призвали к внимательности из-за гололедицы

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Столичных водителей предупредили о гололеде на дорогах, в связи с чем автомобилистам рекомендовали быть особенно внимательными во время поездок за рулем.

"В этот зимний день облачно и снежно, а местами гололед, что не очень хорошо для водителей. Будьте внимательны на дорогах, снижайте скорость и держите дистанцию", – говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Уточняется, что в настоящее время заторы в столице оцениваются в 5 баллов. Ожидается, что в вечерний час пик они вырастут до 7–8 баллов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк ранее рассказала, что снегопад в столице продлится чуть более суток, к утру четверга сугробы вырастут на 4–5 сантиметров. По ее словам, всего в столице выпадет 3 миллиметра осадков.

В четверг в ночные часы в столичном регионе прогнозируется до минус 14 градусов, днем – до минус 3 градусов. В пятницу ночью столбики термометров в столице покажут до минус 18 градусов, а днем – до минус 11. В течение двух дней ожидаются гололедица и снегопады. Ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду.