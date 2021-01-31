Вильфанд предупредил, что в феврале ряд регионов России ждет аномальная погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Аномально теплый февраль ждет жителей Крыма, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, юга Урала, Западной Сибири. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.
По его словам, последний месяц зимы для ряда регионов Дальнего Востока станет аномальном холодным. "На европейской территории России температурный фон около нормы прогнозируется в большинстве регионов, класс выше нормы – в Крыму, в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе", – сказал Вильфанд. Помимо того, температура ниже нормы будет фиксироваться в северо-западных регионах Якутии.
Он уточнил, что средмесячная температура выше нормы прогнозируется на юге Урала, Западной Сибири, на самом юге Красноярского края, а также Хакасии. Вильфанд добавил, что избыток осадков в течение месяца может быть в центре европейской территории РФ.
Ранее россиян предупредили о 20-градусных морозах. В воскресенье и понедельник температура воздуха ночью опустится до значений в минус 25 градусов.
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