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Москва 24

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Общество

16:59

Россиян предупредили о 20-градусных морозах

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К Центральной России приближаются 20-градусные морозы. Об этом РИА Новости заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Если в ночь на понедельник воздух остынет до минус 5 – минус 9, днем минус 2 – минус 7, то уже к среде температурный фон понизится до своей климатической нормы – под утро до минус 9 – минус 14, после полудня до минус 4 – минус 9", – сказал он. По словам Тишковца, данное похолодание станет только началом.

В результате, как ожидается, во второй половине недели наступят аномальные даже для февраля морозы. В пятницу и субботу столбики термометров будут показывать уже от минус 15 до 20 градусов. В воскресенье и понедельник температура воздуха ночью опустится до значений в минус 25 градусов.

Как предупредил метеоролог, ожидаемое общее количество осадков за неделю не превысит 5–10 миллиметров.

Ранее глава Гидрометцентра заявил, что россиянам необходимо привыкнуть к аномальным погодным явлениям, поскольку они будут происходить все чаще.

Сугробы в воскресенье из-за снегопада могут вырасти до 30 см

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