Морозы вернутся в Центральную Россию в начале февраля

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Температура в Центральном федеральном округе (ЦФО) приблизится к климатической норме в начале февраля.

Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, ожидаются морозы до 14 градусов.

По его словам, в понедельник, 1 февраля температура составит около 6-7 градусов днем.

"Это более или менее нормальная зимняя погода: температурный фон будет всего лишь на 2 градуса выше нормы", – сказал он.

При этом до конца января температура будет выше нормы – на 12 градусов в течение рабочей недели и на 7 градусов в выходные дни.

Ранее Вильфанд заявил, что россиянам необходимо привыкнуть к аномальным погодным явлениям, поскольку они будут происходить все чаще.