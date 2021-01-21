Вильфанд призвал россиян привыкнуть к аномальной погоде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россиянам необходимо привыкнуть к аномальным погодным явлениям, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Он отметил, что ситуация, при которой температура показывает резкие изменения, является редким явлением. Вильфанд подчеркнул, что из-за глобального потепления происходит увеличение амплитуды погодных характеристик.
"Нормальной" погоды, средних значений, рассчитанных за большое количество времени, становится меньше. Их повторяемость уменьшается", – заявил Вильфанд на онлайн-конференции в Москве.
Он отметил, что экстремальные погодные явления будут происходить чаще и к этому необходимо привыкнуть.
Ранее Вильфанд рассказал, что снег в Москве может полностью растаять во второй половине марта. Он отметил, что нынешний уровень снежного покрова в столице превышает многолетние значения на 20–30%.