Вильфанд рассказал, когда растает снег на улицах Москвы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Снег, выпавший на улицы Москвы, может полностью растаять ко второй половине марта, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Снег в Москве сейчас уже начнет таять. Полностью снег растает уже во второй половине марта, и это самый ранний прогноз", – заявил синоптик.

Он отметил, что нынешний уровень снежного покрова в столице на 20–30% превышает многолетние значения.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода будет в столице в ближайшие выходные. По ее словам, температура будет выше климатической нормы на 10 градусов, так что вероятны слякоть, дождь и мокрый снег.