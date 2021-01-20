Врачи предупредили об обострении болезней из-за грядущего потепления

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Резкое аномальное потепление, которое придет в европейскую часть России после сильных крещенских морозов, вызовет ухудшение самочувствия у многих людей и может спровоцировать всплеск заболеваемости коронавирусом, предупреждают врачи. Об этом сообщает News.ru.

По словам заслуженного врача России, кардиолога Юрия Кремнева, главную угрозу в связи с перепадами температур и атмосферного давления испытают люди с хроническими болезнями, в особенности с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"У людей, имеющих хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, на фоне такого резкого колебания атмосферного давления будут обостряться их проблемы. В частности, это может быть повышение, нестабильность давления. Может какая-то аритмия возникнуть, боли в сердце. То есть у них явно будет ухудшение. И чем старше человек, тем более это будет выражено", – отметил Кремнев.

Он пояснил, что пожилым людям с хроническими заболеваниями следует проконсультироваться с врачом для минимизации возможного негативного влияния изменения погоды. Кроме того, неприятные изменения самочувствия вроде головных болей и нарушения сна могут испытать и молодые люди в возрасте 30–40 лет.

Также резкое потепление и увеличение влажности воздуха может ухудшить самочувствие людей, страдающих расстройствами органов дыхания, например бронхиальной астмой. Как отметила терапевт Людмила Лапа, грядущий перепад температуры может вызвать всплеск заболеваемости ОРВИ и COVID-19.

"Это потепление не очень кстати. Я как раз говорила, что пандемия, вирусы в морозную погоду сейчас все притихнут, их репликация уменьшится намного. И люди начнут выздоравливать. Но получается, если опять потепление – вирусы активируются. Народ, который больной, очень любит погулять раздетым, без шарфика, что называется, не по погоде. А это самое коварное – переход холода в тепло. Должен быть небольшой всплеск вирусных заболеваний", – рассказала Лапа.

В связи с этим врач рекомендует одеваться по погоде и со вниманием отнестись к ношению масок. Кроме того, Лапа советует избегать больших компаний и скоплений людей.

По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, резкое повышение температуры произойдет в четверг и продержится до субботы. В течение четверга температура повысится на 12–13 градусов, до минус 2 – минус 4. К концу недели температура превысит норму на десять градусов.

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич ранее призвал жителей России внимательно отнестись к собственному здоровью в период перепада температур, поскольку в такие моменты организм подвергается повышенному стрессу. Основными тревожными симптомами, по словам Менделевича, могут стать изменение артериального давления, перехватывание дыхания и головокружение.