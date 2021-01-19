Врачи рассказали, кому нужно опасаться резкого потепления в Москве

Метеорологи спрогнозировали, что в Москву после сильных морозов придет резкое потепление. Температура поднимется за день более чем на 10 градусов. Такие перепады могут серьезно отразиться на здоровье некоторых людей, предупреждают врачи. Рассказываем, как пережить резкое изменение погоды.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Потепление по курсу

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал Москве 24, что в течение это недели в столице ожидается аномально резкое изменение температур. По его словам, в среду в городе будет от минус 10 до минус 15 градусов мороза, а в четверг температура резко пойдет вверх.

"В четверг ночь будет холодной, минус 15–20. Днем – резкое, стремительное повышение температуры, увеличение облачности. К концу четверга температура будет стремиться к нулевой отметке", – пояснил он.

Теплая погода к концу недели сформируется благодаря мощному циклону, который приближается к центру европейской части России, отметил научный руководитель Гидрометцентра РФ.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра РФ В пятницу днем уже оттепель, как и в субботу. Сильных осадков не прогнозируем. В субботу аномалия отклонения температур составит плюс 10–11 градусов. Такие погодные кульбиты – в течение недели.

Ранее в Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала зимы. Температура в ночь на 18 января в столице опускалась до минус 23,6 градуса. Самым морозным этот день в истории метеонаблюдений Москвы был в 1940 году: тогда похолодало до минус 41,1 градуса.

Синоптики пообещали москвичам оттепель к концу недели

Как пережить скачки температуры?

Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал Москве 24, что, как бы странно это ни звучало, но на резкое потепление люди хуже реагируют, чем на резкое похолодание. По его словам, больше всех страдают от резких перепадов температур те граждане, у которых бывают мигрени или есть проблемы с сосудами.

"Людям, страдающим от мигреней, нужно вовремя принимать профилактические препараты, если будут признаки приближающегося приступа. Страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями достаточно чутко реагируют на содержание кислорода в окружающей среде, а при резком потеплении оно немного снижается. Здесь лучше обратиться к своему лечащему врачу, потому что, возможно, будет необходимо увеличить дозу препаратов на несколько дней", – объяснил специалист.

Также врач посоветовал на этой неделе побольше находиться на улице и не забывать о физической активности.





Алексей Водовозов врач-терапевт В условиях пандемии достаточно сложно заниматься, но можно пойти в парк и подышать свежим воздухом – это будет лучшей профилактикой. Плюс также нужно лучше высыпаться и ложиться в постель до полуночи. Кроме того, надо стараться избегать стрессов, хоть это и сложно. Такие немедикаментозные мероприятия обычно оказываются наиболее эффективными.

Другой врач-терапевт Людмила Лапа также посоветовала "сердечникам" в такие дни пристально следить за своим состоянием здоровья, особенно это касается людей, перенесших инсульт или инфаркт.



"При перемене температуры меняется и давление, и нагрузка на сосудистую систему. В связи с этим надо обязательно применять терапию, адекватную состоянию. Если есть малейшее нарушение, например болит голова, особенно в области затылка, то необходимо принять лекарства, которые назначил лечащий врач", – подчеркнула собеседница Москвы 24.

Кроме того, по ее словам, во время резких перепадов температуры важно соблюдать правила здорового питания, исключив из меню алкогольные напитки.





Людмила Лапа врач-терапевт Не надо переедать и есть много сладкого, потому что это плохо отражается на сосудистой и иммунной системе. Самый подходящий напиток – некрепкий черный чай, можно также некрепкий кофе или лучше всего воду. Не стоит себя сильно нагружать, не нужно бегать марафоны, а просто спокойно отдыхать или гулять.

Специалист также пояснила, что некоторые люди могут ощущать состояние, похожее на акклиматизацию после прилета из дальних стран. Однако об этом не стоит сильно беспокоиться, так как организм достаточно быстро адаптируется к погодным условиям.

Ранее депутат Госдумы и доктор медицинских наук Борис Менделевич призвал жителей России внимательно отнестись к собственному здоровью в период перепада температур, поскольку в такие моменты организм подвергается повышенному стрессу. Основными тревожными симптомами, по его словам, могут стать изменение артериального давления, перехватывание дыхания и головокружение.