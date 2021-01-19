Гидрометцентр предупредил об аномальном потеплении в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Европейскую часть России на текущей неделе придет очень теплая по климатическим меркам погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, резкое повышение температуры произойдет в четверг и продержится до субботы. Вильфанд пояснил, что тепло будет поступать через юг Западной Европы в центр европейской России.
"Это приведет к тому, что в течение четверга температура будет меняться на 12–13 градусов. <...> Уже к вечеру в четверг температурный фон – минус два – минус четыре. В пятницу днем – оттепельная погода, а в субботу днем – от минус двух-трех градусов. К концу недели погода станет на десять градусов выше нормы", – рассказал Вильфанд РИА Новости.
Он отметил, что речь идет о европейской части страны.
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич ранее призвал жителей России внимательно отнестись к собственному здоровью в период перепада температур, поскольку в такие моменты организм подвергается повышенному стрессу. Основными тревожными симптомами, по словам Менделевича, могут стать изменение артериального давления, перехватывание дыхания и головокружение.
19 января в столице столбики термометров покажут 11–13 градусов мороза, по области – до минус 10–15 градусов. Ветер ожидается западный, он будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.
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