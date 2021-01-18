Синоптик рассказала, когда в столицу придет оттепель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице в начале рабочей недели будет довольно морозно, существенных осадков не ожидается, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT.
"Предстоящей ночью в Москве минимальные температуры около -20… -22 градусов, по области – 25 градусов мороза. Завтра дневная температура – около -15, что ниже климатической нормы на 8–10 градусов, в последующие дни она начнет повышаться, потому что постепенно власть над погодой перейдет к атлантическому циклону", – рассказала Позднякова.
По ее словам, 21 января в городе ожидается снег, днем будет около 5 градусов ниже нуля.
Согласно прогнозам, в последующие дни возможно выпадение мокрого снега, местами пройдет слабый дождь. 23 января температура воздуха в ночные часы будет держаться на отметке от -5 градусов до нуля, в дневные часы – от -2 до +3 градусов.
Ранее сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал "температурные горки" в Москве в понедельник. По мнению синоптика, в первый день новой недели будут самые холодные сутки за четыре года.
Кроме того, в Москве действует желтый уровень погодной опасности. Он будет сохраняться до полудня вторника из-за гололедицы.
Москвичам рассказали, как согреться при холодной погоде
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: