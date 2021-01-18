Синоптик рассказала, когда в столицу придет оттепель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице в начале рабочей недели будет довольно морозно, существенных осадков не ожидается, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT.

"Предстоящей ночью в Москве минимальные температуры около -20… -22 градусов, по области – 25 градусов мороза. Завтра дневная температура – около -15, что ниже климатической нормы на 8–10 градусов, в последующие дни она начнет повышаться, потому что постепенно власть над погодой перейдет к атлантическому циклону", – рассказала Позднякова.

По ее словам, 21 января в городе ожидается снег, днем будет около 5 градусов ниже нуля.

Согласно прогнозам, в последующие дни возможно выпадение мокрого снега, местами пройдет слабый дождь. 23 января температура воздуха в ночные часы будет держаться на отметке от -5 градусов до нуля, в дневные часы – от -2 до +3 градусов.

Ранее сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал "температурные горки" в Москве в понедельник. По мнению синоптика, в первый день новой недели будут самые холодные сутки за четыре года.

Кроме того, в Москве действует желтый уровень погодной опасности. Он будет сохраняться до полудня вторника из-за гололедицы.