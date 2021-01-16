Синоптик рассказала, когда в столичном регионе ослабнут морозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В конце следующей недели в столичном регионе ожидается потепление, рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Она подчеркнула, что процесс повышения температуры будет постепенным. Начнется он со вторника, когда морозы ослабнут днем до минус 10–15 градусов, а ночью до минус 18–23 градусов. Также в этот день ожидается небольшой снег.

"В среду ночью минус 14–19 градусов, днем – минус 9–14 градусов и без осадков. В четверг ночью до 12–17 градусов мороза, днем минус 5–10 градусов и без осадков", – приводит Агентство "Москва" слова специалиста.

Она добавила, что в пятницу температура воздуха ночью и днем будет от минус 3 до минус 8 градусов. Также возможны небольшие осадки в виде снега.

Ранее сообщалось, что пик похолодания в столичном регионе придется на ночь с воскресенья на понедельник, 18 января.

Специалисты ЦОДД при этом предупредили горожан о снежных заносах и гололедице. В связи с этим в субботу, 16 января, водителей призвали пересесть на общественный транспорт.

