В ЦОДД призвали столичных водителей пересесть на общественный транспорт

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Специалисты ЦОДД предупредили москвичей о снежных заносах и гололедице. В связи с этим в субботу, 16 января, водителей призвали пересесть на общественный транспорт.

В пресс-службе организации отметили, что коммунальщики смогут быстрее ликвидировать последствия снегопада, если на дорогах будет меньше транспорта. Также это позволит избежать больших заторов и ДТП.

При этом тех, кто намерен пользоваться личным авто, призвали быть осторожными на дороге.

"Во время движения необходимо соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты", – посоветовали специалисты.

Автомобилистов Подмосковья в субботу также призвали реже пользоваться личным транспортом. По словам специалистов, в Московской области может выпасть 4–8 сантиметров снега за сутки. Ветер усилится до 14 метров в секунду, а столбики термометров опустятся до минус 21 градуса.

Ранее сообщалось, что уровень снежного покрова в Москве в субботу, 16 января, может увеличиться на 8 сантиметров. Ухудшение погоды произойдет из-за очередного южного циклона.

