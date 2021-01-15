Температура воздуха в Москве опустится до минус 25 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столичный регион пришли морозы. Москвичей предупредили, что в выходные ожидается метель.
Сообщается, что 16 и 17 января столбики термометров в столице покажут до минус 22 градусов. В ночь на субботу прогнозируется до минус 17–19 градусов, днем ожидается от 15 до 17 градусов ниже нуля. В этот день синоптики обещают снегопад. В результате на дорогах могут быть снежные заносы. Местами ветер усилится до 14 метров в секунду.
17 января ночью похолодает до минус 22 градусов. Днем значения столбиков термометров будут колебаться на отметке от 18 до 20 градусов мороза. В воскресенье не исключается небольшой снег.
В начале новой недели похолодает до 25 градусов, предупреждают метеорологи. Днем будет до 19 градусов мороза. При этом со вторника от столичного региона начнут отступать морозы. Днем температура воздуха достигнет показателя минус 13 градусов. Местами пройдет небольшой снегопад.
Ранее синоптики предупредили москвичей об аномальных холодах. Атмосферное давление установится ниже нормы, и на фоне слабого роста барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба.
Синоптики предупредили москвичей об аномальных холодах
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