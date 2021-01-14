В Депздраве рассказали, сколько можно гулять на морозе и как не заболеть

Зима в этом году радует москвичей снегом и непривычным морозом. По прогнозам синоптиков, столбики термометров в столице на этой неделе могут опускаться ниже 20 градусов, однако от привычных прогулок отказываться не хочется. Главный врач городской поликлиники № 2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева в интервью Москве 24 объяснила, чем опасна такая погода для организма и каких правил лучше придерживаться, если вы все-таки решили провести время на улице.



Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Теплая и удобная одежда

Главное правило – одеваться тепло и по погоде, уверена специалист. "Мы должны предполагать, что у нас могут быть какие-то активности, поэтому одежда не должна сковывать движение. Если она будет тесной, то станет препятствовать нормальному кровотоку, вызывать дискомфорт", – сказала Шиндряева.

Не теряет актуальность и термобелье. Оно, по словам врача, особенно хорошо подходит тем, кто независимо от времени года занимается спортом, например бегом или катанием на лыжах.

Также обезопасить себя от рисков заболеть поможет головной убор.





Наталья Шиндряева главный врач Городской поликлиники № 2 Носить шапку рекомендуется всем, особенно если занимаемся активностями, поскольку у нас тело разогревается. Если где-то сквозняк, то можно заболеть отитом – неприятное заболевание, которое еще опасно и своими осложнениями. Материалы у головных уборов сейчас практичные, делаются из волокон, которые помогают удерживать тепло и влагу, которая образуется.

Также специалист напомнила, что от переохлаждения необходимо защищать и руки – надевать теплые варежки.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Длительность морозных прогулок

В морозную погоду врач порекомендовала гулять час-полтора. "Если мы гуляем со своими знакомыми, близкими, то лучше друг за другом присматривать, обращать внимание, например, на лицо: нет ли признаков обморожения, когда появляются белые участки на коже. Для этого нужны более сильные морозы, но и в -24 такое возможно", – объяснила Шиндряева.

Во время прогулки важно следить за своим самочувствием, подчеркнула врач. Также, по словам специалиста, следует проконтролировать, чтобы ноги не замерзали, поскольку из-за переохлаждения стоп велик риск заболеть ОРВИ.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отставить спорт?

Решение о том, стоит ли заниматься спортом в период серьезной минусовой температуры, каждый должен принимать сам, подчеркнула Шиндряева.

"Для тех, кто просто ведет здоровый образ жизни и поддерживает активность, нужно обратить внимание на то, какая температура за окном, какой ветер и осадки, уже по состоянию здоровья оценить свои возможности и способности сегодня провести время на улице", – сказала она.

По словам врача, особенно это касается людей старшего возраста. "Тут нужно быть внимательным и принять решение, как долго можно и с какой активностью проводить время на открытом воздухе, делать зарядку", – добавила она.





Наталья Шиндряева главный врач Городской поликлиники № 2 Нужно также обращать внимание на самочувствие во время занятий на улице. Если понимаете, что вы замерзаете, вам некомфортно, то стоит уменьшить время занятия, перенести его на другое время или в какие-то закрытые помещения.

В частности, катание на коньках можно не отменять, но позаботиться о своем тепле и комфорте стоит. Врач рекомендует дополнительно надеть теплое белье из натуральных тканей: шерсти, хлопка или любых других, которые комфортны для кожи, впитывают влагу и удерживают тепло.

"Не забываем шапку и варежки. Коньки должны быть удобными, чтобы надеть толстый носок. На катке час – это вполне допустимо при таких температурах", – подытожила она.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Напитки для согрева

На прогулку можно взять с собой теплый чай или кофе в термосе или термокружках. Это, по словам Шиндряевой, не только согреет организм, но и придаст ему бодрость.

"Но лучше остановиться на различных травяных чаях по предпочтениям, которые и полезны, и согреют", – объяснила врач.

А вот от алкогольных напитков стоит отказаться, поскольку они дают только "кажущееся тепло и бодрость". Кроме того, употребление спиртного на морозе может вызвать непредсказуемую реакцию организма.



Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Если все-таки замерзли

Если человек все-же замер на прогулке, то, вернувшись домой, лучше сразу переодеться в домашнюю одежду и утеплиться, посоветовала Шиндряева.

"Чтобы быстрее согреться, следует надеть теплые носки и выпить теплый чай с медом. Сухое тепло увеличивает согревающий эффект", – добавила она.





Наталья Шиндряева главный врач Городской поликлиники № 2 Кто-то любит после прогулки на холоде принимать "ножные" ванночки с теплой водой, это можно. По желанию можно добавить горчицу. Теплые водные процедуры, если кто-то желает согреться как можно быстрее. После ванны нужно промочить кожу сухим и теплым полотенцем, надеть домашнюю теплую одежду.

Вода для таких ванночек должна быть теплая, а не горячая, поскольку резкие перепады температур у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут вызвать ухудшение состояния, объяснила собеседница Москвы 24.

Также врач напомнила, что при переохлаждении ослабляются защитные функции организма и повышается риск заражения инфекционными заболеваниями, в том числе COVID-19. Самым надежным и безопасным способом защиты от ковида является вакцинация. Особенно важно вакцинироваться тем, кто чаще переносит заболевание в тяжелой форме: пожилым людям, пациентам, имеющим хронические заболевания, страдающим сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, заключила Шиндряева.